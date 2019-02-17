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В Москве горят торговые павильоны 

ТК «Звезда» + ещё 15 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Огонь вспыхнул на площади в 50 кадратных метров.
На востоке Москвы горят торговые павильоны. Возгорание произошло на территории Преображенского рынка по адресу: Преображенский вал, дом 17 строение 25.
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Пожары , Происшествия , Москва
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