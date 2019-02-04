Пожар в «доме звёзд» обнажил печальное наследие СССР

Трагедия в центре Москвы так или иначе затронула сразу несколько семей знаменитостей — от музыканта Юрия Башмета до художника Никаса Сафронова. Разбирательства вокруг причин пожара наверняка вызовут скандал среди населяющих дом благородных семейств. Однако событие на самом деле интересно вовсе не этим — а тем, как оно касается миллионов других людей, живущих в многоэтажках.

Любовь Казарновская, В результате пожара в самом центре Москвы погибли 8 человек, в том числе — 2 ребёнка. Здание на Никитском бульваре в новостях о пожаре очень быстро стали называть «дом звёзд». Там живут, как утверждается, Ингеборга Дапкунайте Никас Сафронов (он опровергает эту информацию) и дочь музыканта Юрия Башмета Ксения . В её квартире, по предварительной информации, и начался пожар.

Ещё есть версия, что первой вспыхнула находящаяся этажом выше коммуналка. Все жертвы жили в этой коммуналке. Погибли семья Шакуровых — мать, двое детей, бабушка и прабабушка, а также мать и сын Сыроватские.

Как и всегда бывает после крупных трагедий, поднимается весь спектр вероятных причин пожара в старом доме — деревянные перекрытия, незаконные перепланировки, старая проводка. Поскольку речь идёт не только о большом числе погибших, но и об ущербе в сотни миллионов рублей из-за расположения дома и площадей квартир, неизбежны масштабные скандалы. Пока что вроде бы никто не обвинил впрямую Ксению Башмет, но намёки уже появляются.

Статья в « Московском Комсомольце » озаглавлена «Подробности пожара на Никитском: Ксения Башмет разгневала чиновника». Чиновник — это Александр Станиславович Орешкин, глава московского ГБУ «Автомобильные дороги». Его отчество и фамилия совпадают с отчеством и фамилией министра экономического развития России Максима Станиславовича Орешкина , однако в официальных источниках нигде не указано, что чиновники являются братьями.

В любом случае, расследование будет крайне серьёзным, и оказать на него влияние могут попытаться тоже очень серьёзные люди.

Пока что основной версией является неисправность электропроводки, однако в ТСЖ уверяют, что в 2013 году состоялся капремонт, в ходе которого провода меняли.

Пожар в доме на Никитском бульваре сделал ближе для СМИ и общества проблему, на которую обращают внимание, только если число жертв идёт на десятки — катастрофическое с точки зрения пожарной безопасности состояние очень многих жилых и общественных зданий, построенных в начале и середине прошлого века и очень серьезный риск любого пожара в современных многоэтажках с их вентилируемыми фасадами. В России, к счастью, не было возгораний в новостройках с большим количеством погибших — только зрелищный пожар в Красноярске, который чудом обошёлся без жертв.

Однако при пожаре в Лондоне в свежеотремонтированной многоэтажке погибли более 70 человек.

Основной риск пожара в столь любимых региональными властями многоэтажках заключается в том, что в России (как и в большинстве стран мира) просто отсутствует возможность для спасения людей из квартир, расположенных выше 30-35 метров. Впрочем, это отдельный большой и серьёзный вопрос, не имеющий отношения к теме данной статьи.

Пожар на Никитском показал, что самые большие доходы, всемирная слава и (вероятные) родственники в правительстве не способны застраховать человека от пожара в купленной за огромные деньги квартире, расположенной в самом центре столицы. Что же говорить о тысячах деревянных бараков или кирпичных домов с устаревшей проводкой в других больших и малых городах страны, где живут обычные люди.

Как и в случае отсутствия санитарных удобств в домах, невнимание к качеству электропроводки и к пожарной безопасности в целом — печальное наследие СССР, усугубленное развалом 90-х и недостатком квалифицированных кадров в сфере ЖКХ в наши дни.

Даже самые качественные материалы без должного наблюдения и ухода ветшают и портятся. А капитальный ремонт без соответствующей квалификации может сделать старое, но крепкое здание смертельно опасным.

Поэтому самым неправильным последствием пожара на Никитском бульваре будет весьма вероятный скандал между семействами Башметов и Орешкиных и неизбежно сопутствующая этому стервятническая «полусветская» хроника, телешоу и так далее. Правильным — регулярная (а не срочная одноразовая) проверка на пожарную безопасность всех старых зданий и надежный контроль за прокладкой проводки в новых многоэтажках.

Виноваты не деревянные перекрытия и некачественная проводка, а также не вероятная перепланировка в чьей-либо квартире. Беда в наплевательском отношении к регулярным проверкам — и к пожарной безопасности как таковой.

И пока это не изменится, пожаров в России меньше, увы, не станет.