Число погибших при пожаре на Никитском бульваре возросло

Число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве возросло до 4 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС

Пожар в доме №12 постройки 1912 года, являющимся объектом культурного наследия, возник сегодня ночью в одной из квартир на пятом этаже и распространился на две тысячи квадратных метров, в результате чего перекрытия между пятым и шестым этажами обрушились.

Огонь был потушен около 5:00 80 спасателями при помощи пяти подъемных механизмов и 25 единиц техники.

После возникновения пожара из дома были эвакуированы 42 человека. Ранее сообщалось о двух погибших. В пресс-службе МЧС уточнили, что погибли четверо, но не то, кем они были.