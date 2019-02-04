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Жилой дом, горящий в центре Москвы, начал обрушаться 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами.
Здание 1912 года, горящее на Никитском бульваре в центре Москвы, начало рушиться после того, как между пятым и шестым этажом рухнули перекрытия.
Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла в десять раз — с 200 квадратных метров до двух тысяч. В настоящее время известно о двух погибших, пишет ТАСС. Как минимум три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Во время ЧП из здания эвакуированы 41 человек, из них двое — дети.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Никитский бульвар, дом 12. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные временно локализовали огонь, однако он пламя перекинулось на шестой этаж и загорелось с новой силой.
Причины пожара не называются. Здание объявлено объектом культурного наследия. В нем расположены более 100 жилых квартир.
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Пожары , Видео , ИТАР-ТАСС , Москва
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