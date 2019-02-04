Жилой дом, горящий в центре Москвы, начал обрушаться

Рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами.

Здание 1912 года, горящее на Никитском бульваре в центре Москвы , начало рушиться после того, как между пятым и шестым этажом рухнули перекрытия.

Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла в десять раз — с 200 квадратных метров до двух тысяч. В настоящее время известно о двух погибших, пишет ТАСС . Как минимум три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Во время ЧП из здания эвакуированы 41 человек, из них двое — дети.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Никитский бульвар, дом 12. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные временно локализовали огонь, однако он пламя перекинулось на шестой этаж и загорелось с новой силой.

Причины пожара не называются. Здание объявлено объектом культурного наследия. В нем расположены более 100 жилых квартир.