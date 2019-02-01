В московском байк-клубе произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило 1 февраля в 1:14 по адресу улица Нижние Мневники, дом 110. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Площадь пожара уточняется. В 1:31 огонь был потушен.

Несколько дней назад возгорание было ликвидировано в ресторане на востоке Москве. Огонь охватил 150 квадратных метров крыши двухэтажного здания и перекинулся на деревянную надстройку. До прибытия спасателей здание самостоятельно смогли покинуть 20 человек. Никто не пострадал.