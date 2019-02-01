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В московском байк-клубе произошел пожар 

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Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
В байк-клубе Sexton на западе Москвы произошел пожар. Пожарные потушили возгорание в нежилом металлическом строении на улице Нижние Мневники. Информации о пострадавших пока не поступало, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 1 февраля в 1:14 по адресу улица Нижние Мневники, дом 110. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Площадь пожара уточняется. В 1:31 огонь был потушен.
Несколько дней назад возгорание было ликвидировано в ресторане на востоке Москве. Огонь охватил 150 квадратных метров крыши двухэтажного здания и перекинулся на деревянную надстройку. До прибытия спасателей здание самостоятельно смогли покинуть 20 человек. Никто не пострадал.
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Пожары , МЧС , РИА Новости , Москва
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