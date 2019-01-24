В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

В многоэтажном жилом доме в Балашихе произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2, произошел взрыв с последующим пожаром», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что из горящего дома эвакуированы 30 человек.

Жильцы дома утверждают, что перед пожаром были слышны несколько хлопков.

Издание «360» со ссылкой на МЧС пишет , что взрыва не было, хлопки были слышны из-за лопнувших от нагревания стекол.

Причины произошедшего выясняются. На месте ЧП работают пожарные.

Информации о пострадавших не поступало.