Пожар на танкерах в Черном море продолжается

Горение сжиженного газа на двух танкерах в Черном море еще не прекратилось, оба судна с креном находятся на плаву, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Черном море в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков и тела погибших во вторник вечером доставили в порт Керчи.

"Оба судна находятся на плаву, горение еще продолжается. Периодически подходит спасатель (специальное судно) и орошает их для охлаждения и снова отходит. Крен есть у обоих судов", — сказали РИА Новости в Росморречфлоте, который руководит поисковой операцией на месте ЧП.

Спасатели возобновляют временно приостановленную с вечера вторника поисковую операцию в районе горения двух судов близ Керченского пролива в Черном море, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства. Район поиска пропавших 10 моряков будут обследовать 15 кораблей и судов.