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Названа причина возгарания на суднах в Керченском проливе 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Предварительная причина возгорания на двух суднах в Керченском проливе — нарушение техники безопасности.
«Предварительно, это могло быть нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое», — сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в Керченском проливе загорелись два газовоза Maestro и Candy под флагами Танзании. ЧП произошло в 15 милях от берега и южнее мыса Такиль за пределами территориальных вод России.
На одном из кораблей находились 17 человек, на другом — 14. Оба экипажа состояли из граждан Индии и Турции. По последним данным, погибли 14 человек.
Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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