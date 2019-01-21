Названа причина возгарания на суднах в Керченском проливе

Предварительная причина возгорания на двух суднах в Керченском проливе — нарушение техники безопасности.

«Предварительно, это могло быть нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое», — сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе загорелись два газовоза Maestro и Candy под флагами Танзании. ЧП произошло в 15 милях от берега и южнее мыса Такиль за пределами территориальных вод России.

На одном из кораблей находились 17 человек, на другом — 14. Оба экипажа состояли из граждан Индии и Турции. По последним данным, погибли 14 человек.