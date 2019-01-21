«Звезда» публикует переговоры экипажей с места спасательной операции в Керченском проливе

Несколько судов, находившихся в районе терпящих бедствие танкеров, выразили готовность незамедлительно прийти на помощь морякам, которые после взрыва и пожара на борту были вынуждены прыгать в воду.

«Звезда» публикует переговоры экипажей судов, которые находились ближе всего к месту трагедии в районе Керченского пролива, где вечером 21 января 2019 произошел пожар на двух танкерах.

Капитаном на месте диспетчерами Морского спасательно-координационного центра Новороссийск был назначен капитан судна «Спасатель Демидов». На одной из записей слышно иностранную речь, мужчина очень взволнованным голосом сообщает координаты и говорит, что на борту пожар. Судя по всему, это член экипажа одного из судов, на которых произошла трагедия.

Свою помощь в спасении терпящих бедствие предлагают все находящиеся рядом суда. Так, экипаж танкера «Яков Гунин» сообщает спасательному центру, что готов сняться с якоря и прибыть на место в течении пятнадцати минут. Также к горящим кораблям отправилось круизное судно «Князь Владимир», которое обычно курсирует вдоль побережья Крыма как плавучий отель, «Смольный» , «Святитель Алексей» и «Юрий Макаренко» и другие морские суда.

Экипажи предупреждают друг друга о возможном местонахождении выпрыгнувших за борт с горящих танкеров моряков, и помогают в поиске с помощью прожекторов.

Через какое-то время в переговорах появляются сведения о поднятых из воды живых людях и телах погибших.

— Кто-то людей увидит, помогайте нам координировать.

— Да-да, хорошо, мы наблюдаем тут вашу лодку тоже.

— Двух получается достать. Одного бьет по борту. Сейчас, с этими разберусь.

— Давай, прям отсюда вижу у тебя по носу, прям по скуле, по носу практически по форштевню огонек туда проплывает.

— Это пустые огоньки.

— «Спасатель Дмидов» — «Юрий Макаренко». Шлюпка к вам направилась?

— Да, да, к нам. Мы тоже с правого борта людей поднимаем.

— Шлюпка, мы сейчас двух человек примем. И пойдут еще туда, куда мы прожектором светим.

— Первый. Ариц Зугу. Индия. Матрос.

— Повар. Альберт. Турция. Все, два человека, чувствуют себя хорошо.

— А этот Альберт кто? Должность?

— Повар! Повар!

— Что они говорят? В чем причина пожара?

— Они пока бессвязно говорят. Говорят, что взрыв. Какой-то взрыв.

К настоящему моменту, по уточненным данным, из воды удалось поднять тела одиннадцати погибших. Еще двенадцать моряков с терпящих бедствие судов у Керченского пролива были спасены.

Медучреждения Кубани и Крыма заявили о готовности принять и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее стало известно, что в Черном море в горят суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На танкере «Канди» в момент происшествия находились 17 человек экипажа, на «Маэстро» — 14 человек. Экипаж состоял из граждан Индии и Турции.