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На севере Москвы загорелась многоэтажка 

ТВ Центр + ещё 5 38 минут назад
Фото: ©Пресс-центр Главного управления МЧС России
Пожарные спасли более 10 человек из горящего дома
В квартире дома на северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе столичного главка МЧС России.
В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировано в 11-м доме на Стартовой улице. "По предварительной информации, происходит загорание в одной из квартир на 13-м этаже. В целях безопасности с верхних этажей было выведено десять человек", — отметили ТАСС в МЧС.
Данных о пострадавших нет. По некоторым данным, площадь возгорания — порядка 40 квадратных метров.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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