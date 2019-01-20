На севере Москвы загорелась многоэтажка

Пожарные спасли более 10 человек из горящего дома

В квартире дома на северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе столичного главка МЧС России.

МЧС. В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировано в 11-м доме на Стартовой улице. "По предварительной информации, происходит загорание в одной из квартир на 13-м этаже. В целях безопасности с верхних этажей было выведено десять человек", — отметили ТАСС

Данных о пострадавших нет. По некоторым данным, площадь возгорания — порядка 40 квадратных метров.