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Названы причины пожара на танкерах в Керченском проливе 

Газета.Ru + ещё 363 51 минуту назад
Фото: Reuters
Основной причиной возгорания двух танкеров в Керченском проливе в Черном море стало нарушение правил безопасности при перегрузке. Об этом РЕН ТВ рассказал старший следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК России Вазген Киносьян.
Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.
Ранее сообщалось, что спасатели завершили поисковую операцию после пожара в Керченском проливе.
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Пожары , Происшествия , СКР , РЕН ТВ
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