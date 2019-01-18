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В Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании (АНХК), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На АНХК произошел пожар. В настоящее время возгорание локализовано. Пострадавших нет", — сказал представитель АНХК.
По информации пресс-службы ГУМЧС по региону, сообщение информация о возгорании на территории АНХК поступило в 17:35 по местному времени (12:35 мск). На месте работает 78 человек, 26 единиц техники, от МЧС — 4 человека, 2 единицы техники. Угрозы для населения нет.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Ангарск
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