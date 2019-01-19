В Мексике потушили пожар на трубопроводе

Пожар на трубопроводе в мексиканском штате Идальго, где погибли более 20 человек, потушен.

"Пожар в Тлауэлильпане потушен. Мы оказываем всю необходимую помощь раненым и семьям, которых это затронуло", — сообщил губернатор штата Омар Файяд в Twitter.

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

По последним данным губернатора, на месте взрыва погиб 21 человек, ранения получил 71.

С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.