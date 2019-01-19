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В Мексике потушили пожар на трубопроводе 

РИА Новости + ещё 57 7 часов назад
Фото: © REUTERS / Diario Plaza Juarez/Veronica Monroy
Пожар на трубопроводе в мексиканском штате Идальго, где погибли более 20 человек, потушен.
"Пожар в Тлауэлильпане потушен. Мы оказываем всю необходимую помощь раненым и семьям, которых это затронуло", — сообщил губернатор штата Омар Файяд в Twitter.
Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
По последним данным губернатора, на месте взрыва погиб 21 человек, ранения получил 71.
С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.
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Пожары , В мире , Латинская Америка , Происшествия , Мексика
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