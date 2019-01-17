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Мощный взрыв прогремел в колумбийской Боготе 

Москва24 32 минуты назад
Фото: москва/24
Мощный взрыв прогремел 17 января в столице Колумбии Боготе. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
Уточняется, что ЧП произошло недалеко от полицейской академии. По предварительным данным, там взлетел на воздух заминированный автомобиль. К месту взрыва прибыли машины скорой помощи и вертолеты.
По информации издания El Pais, в результате взрыва погибли восемь человек. Данных о числе пострадавших не приводится.
Узнав о случившемся, президент Колумбии Иван Дуке, который ранее выехал с визитом в западный регион страны, решил без промедления вернуться в столицу. Он пообещал лично контролировать полицейскую операцию.
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Пожары , Происшествия , Богота , Колумбия
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