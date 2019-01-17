Мощный взрыв прогремел в колумбийской Боготе

Мощный взрыв прогремел 17 января в столице Колумбии Боготе . Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Уточняется, что ЧП произошло недалеко от полицейской академии. По предварительным данным, там взлетел на воздух заминированный автомобиль. К месту взрыва прибыли машины скорой помощи и вертолеты.

По информации издания El Pais, в результате взрыва погибли восемь человек. Данных о числе пострадавших не приводится.

Узнав о случившемся, президент Колумбии Иван Дуке, который ранее выехал с визитом в западный регион страны, решил без промедления вернуться в столицу. Он пообещал лично контролировать полицейскую операцию.