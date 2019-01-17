Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех

Тела двух погибших обнаружены на месте пожара в типографии в Санкт-Петербурге . Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека", — сказал источник.

Ранее в МЧС России сообщали, что в результате пожара погиб один человек и трое госпитализированы.

Пожар произошел на втором и третьем этажах четырехэтажного здания ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" на общей площади 100 кв. м, обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. м. Более 30 человек эвакуированы.