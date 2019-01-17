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Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех 

ТАСС 1 час назад
Фото: кадр из видео
Тела двух погибших обнаружены на месте пожара в типографии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.
"Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека", — сказал источник.
Ранее в МЧС России сообщали, что в результате пожара погиб один человек и трое госпитализированы.
В горящей в Петербурге типографии рухнули перекрытия
Пожар произошел на втором и третьем этажах четырехэтажного здания ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" на общей площади 100 кв. м, обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. м. Более 30 человек эвакуированы.
ТАСС: последние новости
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Пожары , Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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