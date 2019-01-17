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Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео 

Говорит Москва + ещё 38 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Видеозапись инцидента на химзаводе «Полипласт» в Кингисеппе телеканалу «360» предоставили в СК РФ по региону.
Как установили следователи, утром 16 января в цеху сухого смешивания завода проводились ремонтные работы оборудования, в ходе которых загорелся готовый продукт суперпластификатор. Прогремевший затем взрыв разрушил кирпичное двухэтажное здание площадью 600 квадратных метров. Пострадали пять человек. У них рваные и резанные раны. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
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Пожары , Происшествия , СКР , Кингисепп , Ленинградская область
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