Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

Как установили следователи, утром 16 января в цеху сухого смешивания завода проводились ремонтные работы оборудования, в ходе которых загорелся готовый продукт суперпластификатор. Прогремевший затем взрыв разрушил кирпичное двухэтажное здание площадью 600 квадратных метров. Пострадали пять человек. У них рваные и резанные раны. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.