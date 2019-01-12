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Огромные языки пламени: в Якутске загорелся жилой дом 

ТК «Звезда» + ещё 8
Фото: tvzvezda.ru/
В Якутске произошел пожар в жилом доме: в результате происшествия один человек погиб.
В многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Семена Данилова в Якутске вспыхнул пожар, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) .
В настоящее время известно об одном погибшем. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.
На кадрах снятых с места происшествия, видно, как из квартир на втором этаже здания вырываются языки пламени, валит густой дым.
На месте происшествия работают пожарные. Пожару присвоен третий номер сложности. Дом оцеплен, около 50 человек эвакуированы. Жильцы размещены в автобусе. Причина возгорания не названа.
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Пожары , МЧС , Якутск
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