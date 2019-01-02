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Пять человек спасли при пожаре в квартире на Ленинском проспекте в Москве 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар площадью около 15 квадратных метров произошел в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в столице, из огня были спасены пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
В среду в 19:36 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, дом 152, где происходило загорание в квартире, расположенной на десятом этаже 16-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры и с вышележащего этажа были спасены пять человек, из них двое детей. С вышерасположенных этажей выведены десять человек. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Принятыми мерами в 20:05 пожар в квартире был ликвидирован.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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