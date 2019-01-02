В Архангельске четыре человека погибли при пожаре

По данным следствия, во вторник утром в одной из квартир деревянного дома по улице Кочуринской в Архангельске произошло возгорание. Из квартиры были эвакуированы трое взрослых и 11-месячный ребенок, которые погибли, несмотря на оказанную помощь. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, пожар, в котором погибли супруги, их 11-месячная дочь и сосед, пытавшийся им помочь, возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.