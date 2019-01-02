Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скандал вокруг "Иронии судьбы" набирает обороты
Скандал вокруг "Иронии судьбы" набирает обороты

В Архангельске четыре человека погибли при пожаре 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родители, 11-месячная дочь и их сосед погибли во время пожара в деревянном доме в Архангельске, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По данным следствия, во вторник утром в одной из квартир деревянного дома по улице Кочуринской в Архангельске произошло возгорание. Из квартиры были эвакуированы трое взрослых и 11-месячный ребенок, которые погибли, несмотря на оказанную помощь. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, пожар, в котором погибли супруги, их 11-месячная дочь и сосед, пытавшийся им помочь, возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" В России отреагировали на заявление Абэ о "передаче" Курил Японии
Пожары , Происшествия , СКР , Архангельск , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске23
Москву накроют 20-градусные морозы17
Путин обсудил с Макроном провокацию Украины3
Минтруд обрадовал россиян допотпуском в Новом году3
Рошаль озвучил диагноз спасенного в Магнитогорске младенца
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение