В Кузбассе при пожаре погибли двое детей

Сегодня около 3 часов ночи в Промышленной произошел пожар в частном доме, в котором находились супружеская пара, их родственник, а также трое малолетних детей. Хозяину дома удалось спасти трехлетнего сына и жену, родственник выбрался из огня сам. В настоящее время они находятся в больнице с отравлением продуктами горения.

Еще двух детей спасти не удалось. Тела восьмимесячного мальчика и двухлетней девочки были обнаружены во время тушения пожара.

"В настоящее время на месте работает следственная группа, сотрудники МЧС. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Пострадавшая семья характеризуется положительно. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.