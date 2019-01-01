Многоуровневый паркинг с машинами горит в Москве

Внутри, по предварительным данным, могут находиться десятки машин.

Москве в районе Щербинка загорелся многоярусный паркинг. Как рассказал «Звезде» дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по г. Москве, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

«По адресу ул. Индустриальная дом 9 напротив происходит загорание происходит загорание трехуровневого гаража на площади 150 кв м. информация о пострадавших не поступала», — сообщил представитель МЧС.

На снятых очевидцами кадрах видно, что пламя вырываются из паркинга наружу. Внутри, по предварительным данным, могут находиться десятки машин.

Причина пожара пока неизвестна. Подробности выясняются. На месте работают оперативные службы.