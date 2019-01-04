В Челябинске успешно прооперировали пострадавшего при ЧП в Магнитогорске

Ранее главврач больницы Дмитрий Альтман сообщал журналистам, что мужчина был доставлен в среду вечером. У него диагностированы тяжелая сочетанная травма с повреждением каркастности легких, повреждением брюшной полости, разрывом селезенки, черепно-мозговая травма. Ему была проведена операция в Магнитогорске, в Челябинск он поступил без особых изменений.

"Пациента, переведенного в Челябинскую областную клиническую больницу, успешно прооперировали. Состояние стабильно тяжелое", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным минздрава, одну из остающихся в магнитогорской больнице пострадавших планируют выписать в субботу.