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В Челябинске успешно прооперировали пострадавшего при ЧП в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 80 5 часов назад
Фото: РИАМО
ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Врачи челябинской областной клинической больницы успешно прооперировали 26-летнего мужчину, доставленного из Магнитогорска после ЧП в жилом доме, сообщил в пятницу минздрав региона.
Ранее главврач больницы Дмитрий Альтман сообщал журналистам, что мужчина был доставлен в среду вечером. У него диагностированы тяжелая сочетанная травма с повреждением каркастности легких, повреждением брюшной полости, разрывом селезенки, черепно-мозговая травма. Ему была проведена операция в Магнитогорске, в Челябинск он поступил без особых изменений.
"Пациента, переведенного в Челябинскую областную клиническую больницу, успешно прооперировали. Состояние стабильно тяжелое", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным минздрава, одну из остающихся в магнитогорской больнице пострадавших планируют выписать в субботу.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
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Пожары , Происшествия , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинск
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