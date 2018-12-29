Удар в сердце: самые страшные трагедии 2018 года

Пожар в Кемерово , крушение Ан-148, атака на керченский колледж и взрыв на шахте в Соликамске — эти трагедии в 2018 году унесли жизни сотен россиян. Забыть такие утраты нереально, однако пересмотр вопросов пожарной безопасности, осмотра самолетов и профилактики суицидальных настроений у школьников действительно может помочь предупредить подобные инциденты в будущем. Пока российские власти делают попытки изменить ситуацию, «Газета.Ru» рассказывает о деталях самых страшных трагедий этого года.

Крушение Ан-148: 71 погибший из-за обледенения датчика скорости

В момент крушения скорость Ан-148 достигала 800 км/ч. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

За неделю поисковой операции спасатели собрали более 5 тыс. обломков фюзеляжа и около 12 тыс. фрагментов тел пассажиров. В Следственном комитете позднее сообщили, что самолет в момент падения «был в целостности». Он взорвался только после столкновения с землей. Силовики возбудили уголовное дело по статье «О нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибки экипажа. Пилоты не активировали систему обогрева датчиков определения скорости, и командир экипажа Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости, перевел самолет в пикирование, борт потерял управляемость.

Спустя два месяца после катастрофы родственница одной из погибших приехала на место крушения и нашла там человеческие уши и другие фрагменты тел. Позже в СК пояснили, что спасателям не удалось собрать все останки, так как многие находились под сугробами.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что сбор вещественных доказательств проходил с нарушениями. Останки якобы не были упакованы и описаны по отдельности — они просто грузились в грузовики.

В апреле родственники погибших попросили ускорить процесс генетической экспертизы. Власти тогда пояснили, что все специалисты направлены на работу с останками жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» из-за чего и происходят задержки. Семьям погибших заявили, что результаты экспертизы они смогут увидеть только через полгода. Им посоветовали устроить похороны дважды — одни для вида, а вторые настоящие, когда будут переданы фрагменты тела. Последние похороны жертв трагедии были проведены лишь в ноябре.

«Зимняя вишня»: десятки погибших детей

Пожалуй, самым шокирующим событием 2018 года стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который располагался в Кемерово. Он вспыхнул в воскресенье, 25 марта, когда в здании находились сотни людей. Возгорание произошло на верхнем этаже ТЦ, где располагался кинотеатр.

Пожарные бригады не были готовы к ликвидации пожара, из-за этого в одном из кинозалов местные жители вместе с детьми остались запертыми. Все они погибли в результате отравления угарным газом, не сумев выбраться из закрытого помещения. В результате трагедии погибли 64 человека, в число которых вошли 40 детей. Еще около 30 получили ранения.

Фигурантами уголовного дела стали 15 человек, среди которых — руководство компании-собственника «Зимней вишни», поставщик систем пожарной безопасности ТРЦ, чиновники Госстройнадзора, пожарные и чиновники из кемеровского МЧС . В настоящее время обвиняемые находятся под арестом в СИЗО — там они пробудут как минимум до весны 2019 года. После трагедии глава МЧС России Владимир Пучков лишился своей должности, а губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.

В конце августа в СМИ появились результаты экспертизы электрооборудования «Зимней вишни». Они показали, что пожар в торговом комплексе начался в светодиодном светильнике, который был залит талой водой с крыши. Защитная система, которая должна была отключить прибор, оказалась неисправной.

Экспертам были предоставлены десятки мешков с обгоревшими проводами, плафонами и трансформаторами. Проведя анализ, специалисты выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводе, который питает светодиодные плафоны освещения. Они были расположены над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Из-за протечек в крыше в здании произошло замыкание, которое привело к пожару.

«Ему нравилось разное оружие»

Осенью вся страна скорбила о жертвах трагедии в Керчи. 17 октября 18-летний студент местного политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся из ружья. Затем он активировал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки молодой человек покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного учреждения. Итог трагедии: 20 погибших, около полусотни раненых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт», однако позже оно было переквалифицировано на статью «Об убийстве двух и более лиц общеопасным способом». Силовикам с помощью 52 видеокамер, которые работали в момент стрельбы, удалось восстановить маршрут злоумышленника. Известно, что Росляков вошел в колледж не через главный вход, а через запасную дверь. Затем он поднялся в туалет, где переоделся и достал оружие.

Выйдя из уборной, молодой человек начал стрелять по всем, кто попался ему на дороге. Потом он спустился в столовую на первом этаже и оставил там сумку с самодельным взрывным устройством.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), незадолго до атаки на колледж стрелок получил разрешение на хранение оружия. Он прошел медицинскую комиссию, которая включала в себя посещение психиатра. Кроме того, известно, что за несколько дней до атаки Росляков приобрел 150 патронов и охотничье ружье.

Сайт kp.ru сообщал, что деньги на покупку охотничьего ружья и патроны к нему студент взял у своей бабушки. За несколько дней до трагедии он пришел к ней якобы за детскими фотографиями. После визита внука у пенсионерки пропали 20 тыс. рублей, отложенные на похороны.

Подруга Владислава Рослякова отмечала, что интерес к оружию у него появился давно. «В начале общения он был очень зажатый и недоверчивый. Но мы нашли общий язык, так как я хожу на стрельбу. Он тоже увлекался этим. Ему нравилось разное оружие. Он рассказывал, что его любимый нож был „бабочка“, — заявила приятельница стрелка RT.

Все пострадавшие в результате стрельбы получили по около 500 тыс. из республиканского бюджета. Общая сумма выплат составила 26 млн рублей. 23 октября керченский колледж возобновил свою работу. Однако более 20 семей приняли решение перевести своих детей в другие учебные заведения. Так, один из студентов перевелся в Крымский инженерно-педагогический университет, а другой — в Крымский морской педагогический университет.

25 декабря в московском департаменте здравоохранения сообщили, что четверо подростков, пострадавших в Керчи, выписаны из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. „Дети будут направлены в санаторий имени Н. К. Крупской в Евпатории для продолжения реабилитации. Возможность лечения будет обеспечивать министерство здравоохранения республики Крым“, — подвернули в ведомстве. Там отметили, что за два месяца учащимся керченского колледжа, которые в результате трагедии получили переломы костей и огнестрельные ранения, сделали несколько операций.

»К настоящему моменту в клинике остается семь детей, все они переведены в хирургические отделения стационара», — заключили в столичном департаменте здравоохранения.

Трагедия в Соликамске: шахтеры погибли на глубине 364 метров

Еще одна серьезная трагедия произошла в России под конец года. 22 декабря на строящемся руднике горнорудной шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Задымление образовалось в четвертом стволе СКРУ-3. В то время на руднике шахты сотрудники подрядной организации проводили строительные работы по бетонированию помещения.

Изначально в МЧС сообщали, что возгорание произошло из-за взрыва метана, однако впоследствии выяснилось, что горела конструкция для проходки вертикальных стволов шахты диаметром семь метров.

Девять человек оказались заблокированным на глубине 364 метров. Спасатели шесть раз пытались добраться до шахтеров, однако все усилия были напрасны: им не удавалось выполнить операцию из-за высокой температуры и задымления.

«Сделали все возможное, но, к сожалению, в данной конкретной ситуации спасти людей не представлялось возможным», — заявил позже глава МЧС Евгений Зиничев.

В результате трагедии погибли все девять шахтеров. Их тела были подняты на поверхность в течение трех дней. «Личности всех пропавших и их место жительство установлены: пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края», — заявили в оперативном штабе по ликвидации последствий произошедшего. Полностью ликвидировать пожар удалось только в ночь на 23 декабря.

Семьи погибших шахтеров получили компенсации размером три миллиона рублей от компании ФГУП «УС-30». Руководство также попросило прощения у родственников горняков. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело, были задержаны четыре сотрудника предприятия, которое занималось организацией работ в шахте.