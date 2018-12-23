В больнице в Новосибирске произошёл пожар

Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее днём 23 декабря в больнице № 2 в Новосибирске . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 40 человек, из них 12 человек лежачих больных», — говорится в сообщении.

Как уточняется, к тушению пожара привлекалось 6 единиц техники и 19 человек личного состава.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Nation News сообщал, что при пожаре в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.