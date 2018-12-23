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В больнице в Новосибирске произошёл пожар 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее днём 23 декабря в больнице № 2 в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 40 человек, из них 12 человек лежачих больных», — говорится в сообщении.
Как уточняется, к тушению пожара привлекалось 6 единиц техники и 19 человек личного состава.
В ГУ МЧС сообщили ТАСС, что при пожаре погиб пациент больницы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Nation News сообщал, что при пожаре в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.
RT на русском: последние новости
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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