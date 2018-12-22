Появились подробности ЧП в Пермском крае

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Стали известны подробности пожара на руднике в Пермском крае 

Lenta.ru + ещё 61 1 час назад
Пожар на предприятии в городе Соликамск Пермского края произошел на подвесной конструкции для проходки вертикальных стволов шахты. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров», — сообщил собеседник агентства, добавив, что на данном участке находились только сотрудники подрядной организации.
Также сообщается, что в шахте по-прежнему остаются девять рабочих, с которыми не удается установить связь. Операция по их спасению продолжится ночью, сообщил глава города Алексей Федотов. На месте дежурят бригады скорой помощи.
Управление Следственного комитета по Пермскому краю проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным компании «Уралкалий», год назад объект был передан подрядчику для производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая выполнение мер промышленной безопасности и охраны труда.
22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте. По предварительным данным, возгорание началось на отметке 340 метров. В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что инцидент произошел в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3».
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Пожары , Видео , Происшествия , Алексей Федотов , СКР , Уралкалий , ИТАР-ТАСС , Пермский Край , Соликамск
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