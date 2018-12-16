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Два человека погибли при пожаре в общежитии в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
В общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Московской области произошел пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, погибли два человека. Кроме того, пострадали пять человек, из них трое — дети.
Как отмечается, очаг возгорания находился на втором этаже общежития.
"В 01.05 возгорание было ликвидировано на площади 12 квадратных метров. Пострадали семь человек, двое из них погибли, еще пять, в том числе трое детей, госпитализированы в больницы Сергиево-Посада", — подчеркнул источник.
Уточняется, что из здания были эвакуированы 32 человека.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге при пожаре в общежитии погиб человек.
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