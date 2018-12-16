Трое детей стали жертвам пожара в жилом доме в Башкирии

В результате пожара в жилом доме в башкирском селе Кандры в ночь на воскресенье, 16 декабря, погибли три ребенка. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС России по республике.

Сообщается, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

"В ходе разбора места пожара обнаружены три погибших ребенка", — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило спасателям в 2.53 (1.53 мск). К настоящему времени пожар полностью потушен, уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Орловской области при пожаре погибли женщина и ребенок.