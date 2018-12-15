В британском Честере загорелся крупный зоопарк

Посетители зоопарка в британском городе Честер в субботу утром были эвакуированы из-за сильного пожара, на месте работают бригады пожарных, следует из сообщения зоопарка.

Работники зоопарка также прилагают усилия по спасению животных.

"Посетители были эвакуированы, и их попросили покинуть зоопарк, пока команды пытаются взять ситуацию под контроль", — говорится в заявлении зоопарка в Twitter.

На видео, размещенном очевидцами в соцсетях, видно, что купол зоопарка охвачен сильным пламенем, от него идут черные клубы дыма.

Официальной информации о пострадавших людях и животных в настоящее время нет.

Зоопарк Честера был создан в 1931 году, является одним из крупнейших и самых посещаемых зоопарков Великобритании площадью 125 акров (51 гектар).