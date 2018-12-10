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Газовая подстанция горит под Липецком 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло на газовой подстанции в Липецкой области.
«Поступила информация о загорании газораспределительной подстанции в посёлке Хмелинец Задонского муниципального района», —сообщает МЧС.
Прибывшие на место спасатели уже ликвидировали открытое горение.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Отключение потребителей от газоснабжения из-за пожара проводиться не будет.
Ранее News.ru писал, что пожарные в Ставрополе пострадали во время тушения возгорания, которое последовало после взрыва газового баллона.
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