Газовая подстанция горит под Липецком

Возгорание произошло на газовой подстанции в Липецкой области

«Поступила информация о загорании газораспределительной подстанции в посёлке Хмелинец Задонского муниципального района», —сообщает МЧС.

Прибывшие на место спасатели уже ликвидировали открытое горение.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Отключение потребителей от газоснабжения из-за пожара проводиться не будет.

Ранее News.ru писал, что пожарные в Ставрополе пострадали во время тушения возгорания, которое последовало после взрыва газового баллона.