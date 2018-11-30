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В Саранске потушили пожар на складе картона 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: МЧС России
Пожар на складе с картоном в Саранске, где огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.
Как заявили агентству в спасательном ведомстве, пожар в промышленной зоне Саранска начался примерно в 14.50, очаг находился в металлическом ангаре с прессованным картоном. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. Внутри обнаружилось большое количество газовых баллонов, которые начали взрываться, создавая угрозу жизни пожарных. Также создалась угроза обрушения лёгких конструкций здания. Борьбу с огнем вели 52 человека и 19 единиц техники.
"Огонь потушили. Сейчас идет проливка тлеющих конструкций. Она будет вестись еще очень долго, так как на складе была большая загрузка, много всего хранилось, в том числе было много дерева. Все это превратилось в угли и будет теперь долго тлеть", — заявили в региональном управлении МЧС.
Собеседник агентства подчеркнул, что угрозы повторного возгорания нет.
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МЧС , РИА Новости , Пожары , Происшествия , Республика Мордовия , Саранск
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