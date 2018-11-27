В Башкирии произошел пожар на заводе, есть пострадавшие

По данным ведомства. Возгорание произошло в одном из цехов в 7.40 мск.

"По прибытию установлено, что в результате пропуска из 20-кубовой емкости с изопентаном произошло возгорание продукта изопентан", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха Московской области загорелся ангар на строительном рынке.