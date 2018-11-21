Соседи рассказали, какими были родители погибших при пожаре близнецов

Соседи семьи из Щербинки, где днем в среду при пожаре погибли двухлетние близнецы и их мать, рассказали, как жила семья погибших.

По версии соседей, родители вели чрезмерно активную жизнь, часто устраивали шумные вечеринки, а днем оставляли детей без присмотра. К ним часто вызывали полицию из-за громкой музыки по ночам.

Отец семейства работал слесарем и электриком, его жена сидела дома. В день трагедии родители снова оставили детей одних, затем вернулись, и вскоре квартира загорелась.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: известно, что оба родителя были курильщиками.

Соседи, увидев дым из окна на 12 этаже, вызвали пожарных. Вскрыв квартиру, спасатели вытащили из квартиры двоих взрослых и двоих детей без сознания, однако спасти удалось только мужчину. Двухлетние близнецы и их мать умерли от отравления продуктами горения.