Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соседи рассказали, какими были родители погибших при пожаре близнецов 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Соседи семьи из Щербинки, где днем в среду при пожаре погибли двухлетние близнецы и их мать, рассказали, как жила семья погибших.
Как выяснил «Московский комсомолец», родители погибших близнецов приехали в Москву из Саратовской области, в Щербинке они снимали однокомнатную квартиру.
По версии соседей, родители вели чрезмерно активную жизнь, часто устраивали шумные вечеринки, а днем оставляли детей без присмотра. К ним часто вызывали полицию из-за громкой музыки по ночам.
Отец семейства работал слесарем и электриком, его жена сидела дома. В день трагедии родители снова оставили детей одних, затем вернулись, и вскоре квартира загорелась.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: известно, что оба родителя были курильщиками.
Соседи, увидев дым из окна на 12 этаже, вызвали пожарных. Вскрыв квартиру, спасатели вытащили из квартиры двоих взрослых и двоих детей без сознания, однако спасти удалось только мужчину. Двухлетние близнецы и их мать умерли от отравления продуктами горения.
Комментарии
Московский комсомолец , Пожары , Происшествия , Москва , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка пришла на работу довольная»55
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1357
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша220
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов18
США решили расстреливать мигрантов19
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение