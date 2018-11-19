В Алтайском крае при пожаре погибли три человека

В Алтайском крае при пожаре в квартире погибли три человека

Алтайском крае в результате пожара в одной из квартир жилого дома погибли три человека, передает "Интерфакс"

Как сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник, ЧП произошло ночью на станции Озерки Тальменского района.

В одной из квартир жилого дома произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела троих человек: 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости. По словам пожарных, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

СУ СКР по региону проводят доследственную проверку. Для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего назначены ряд экспертиз.