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В Алтайском крае при пожаре погибли три человека
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В Алтайском крае при пожаре в квартире погибли три человека 

Вести.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Алтайском крае в результате пожара в одной из квартир жилого дома погибли три человека, передает "Интерфакс".
Как сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник, ЧП произошло ночью на станции Озерки Тальменского района.
В одной из квартир жилого дома произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела троих человек: 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости. По словам пожарных, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
СУ СКР по региону проводят доследственную проверку. Для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего назначены ряд экспертиз.
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