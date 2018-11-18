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В Истринском районе горит элитный коттедж
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В Истринском районе горит элитный коттедж 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасателям уже 15 часов не удается потушить крупный пожар в элитном коттеджном поселке "Княжье озеро" в Истринском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Павловская слобода почти 15 часов горит коттедж сложной архитектуры", — сказал собеседник агентства.
По его словам, горит 2-3-этажное здание сложной архитектурной планировки размером 50 на 50 метров.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, пожар в коттеджном поселке "Княжье озеро" на участке №933 начался в 21.30 субботы.
"В настоящее время происходит очаговое тление на 100 квадратных метрах", — сказал собеседник агентства.
Борьбу с огнем ведут 40 человек и 10 пожарных расчетов. Обстоятельства ЧП выясняются.
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