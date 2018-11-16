Ещё
Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек 

Lenta.ru 1 час назад
Число пропавших без вести в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния выросло до 631. Известно о 63 погибших. Об этом сообщил телеканал CNN
Список тех, о чьем местоположении неизвестно властям, пополнился более чем тремя сотнями новых имен, когда пожарные исследовали уничтоженные пожаром города Парадайс, Магалия и Конкау. Число разыскиваемых постоянно меняется — кто-то дает о себе знать, а кого-то опознают по сгоревшим останкам.
В сгоревших машинах и развалинах домов в четверг нашли семь новых тел — бригада медиков занимается их идентификацией.
Пожар Camp Fire стал самым смертоносным и разрушительным в истории штата, уничтожив 11,8 тысячи построек. Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных километров. Эвакуировано примерно 52 тысячи жителей, и это не окончательная цифра, так как огонь продолжает бушевать. Ожидается, что сильный ветер и засушливая погода на выходных помогут пламени распространяться дальше и помешают пожарным.
Одновременно с Camp Fire на территории Калифорнии горят леса еще в нескольких местах. Точная причина возгорания до сих пор не выяснена. Из-за погодных условий огонь в некоторых местах движется со скоростью до 80 километров в час.
Последние новости
Паспорта россиян оказались в открытом доступе Япония пообещала оставить Курилы без американских военных баз Новейший немецкий истребитель признали бессильным против С-400
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски113
Православный раскол довел Порошенко до истерики257
Москва затрясется от холода61
ООН приняла резолюцию по Крыму1157
Петросян развелся18
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Общество
00:21
Скандал с сыном премьера Чехии набирает обороты
В мире Европа
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
01:00
Ваенга экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:42
Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение