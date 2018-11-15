Самогон и засор в туалете: причина взрыва в доме в Москве

Названы версии причины взрыва в жилом доме в Москве

Появились новые версии взрыва в жилом доме на Нагорной улице в Москве

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в квартире на Нагорной улице взорвался самогонный аппарат.

«На улице Нагорная, 19, к. 5 в квартире на 5-м этаже взорвался самогонный аппарат», — сказал источник.

Он добавил, что в момент взрыва в квартире находились мать с сыном, которые употребляли алкогольные напитки. В результате инцидента пострадали они и человек из соседней квартиры.

По другой версии, причиной ЧП стали манипуляции со взрывоопасной жидкостью.

«Один из жильцов переливал из одной ёмкости в другую взрывоопасную жидкость. В результате нарушения правил безопасности произошёл хлопок», — сказал источник агентства РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По информации телеграм-канала Mash, 56-летний мужчина, проживающий в квартире, решил прочистить засор унитаза растворитлем-ксилолом.

Ранее сообщалось, что в квартире взорвался бытовой газ, однако впоследствии эта версия не подтвердилась. После взрыва специалисты «Мосгаза» обследовали квартиру и обнаружили, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газа нет, возгорания не было.

В результате ЧП пострадали три человека, обрушилось межквартирное перекрытие, частично поврежден балкон и выбиты стекла.