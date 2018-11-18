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Трамп сравнил пожары в Калифорнии с монстром
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Трамп сравнил пожары в Калифорнии с монстром 

Газета.Ru + ещё 14 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед пострадавшими и спасателями в калифорнийском городе Парадайс назвал бушующие в штате пожары монстром, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Американский лидер в своей речи обратил внимание на необходимость остановить "этого монстра", имея в виду стихийное бедствие.
"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии", — отметил Трамп.
Он также выразил надежду, что более таких масштабных пожаров не произойдет и предположил, что все уже видят свет в конце туннеля, хотя пожары еще сильные.
Ранее сообщалось, что число пропавших без вести из-за пожаров в Калифорнии превысило тысячу.
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