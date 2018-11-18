Трамп сравнил пожары в Калифорнии с монстром

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед пострадавшими и спасателями в калифорнийском городе Парадайс назвал бушующие в штате пожары монстром, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер в своей речи обратил внимание на необходимость остановить "этого монстра", имея в виду стихийное бедствие.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии", — отметил Трамп.

Он также выразил надежду, что более таких масштабных пожаров не произойдет и предположил, что все уже видят свет в конце туннеля, хотя пожары еще сильные.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести из-за пожаров в Калифорнии превысило тысячу.