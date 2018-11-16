Семья погибла во время пожара в Ростовской области

Мать с тремя детьми погибли во время пожара в Ростовской области

Жертвами пожара в частном доме в хуторе Рябичев в Волгодонском районе Ростовской области стали четыре человека. В огне погибла женщина и трое ее детей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным пресс-службы областного главка МЧС, в пожаре пострадала 13-летняя девочка. Ее госпитализировали с ожогами.

Сначала спасатели нашли тело женщины и двух детей. Позже, во время разбора строительных конструкций, на месте пожара обнаружили тело третьего ребенка, сообщили в пресс-службе донского спасательного ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.