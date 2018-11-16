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Семья погибла во время пожара в Ростовской области
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Мать с тремя детьми погибли во время пожара в Ростовской области 

360tv.ru + ещё 9 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Жертвами пожара в частном доме в хуторе Рябичев в Волгодонском районе Ростовской области стали четыре человека. В огне погибла женщина и трое ее детей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным пресс-службы областного главка МЧС, в пожаре пострадала 13-летняя девочка. Ее госпитализировали с ожогами.
Сначала спасатели нашли тело женщины и двух детей. Позже, во время разбора строительных конструкций, на месте пожара обнаружили тело третьего ребенка, сообщили в пресс-службе донского спасательного ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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