Пес спас целую семью от пожара

В США пес спас семью от пожара, разбудив хозяев среди ночи

Питбуль по кличке Майло спас от гибели своих хозяев, семью Хансен из американского штата Миннесота. Пес разбудил хозяев поздно ночью, когда их гараж загорелся. Американцы едва успели выскочить на улицу, как их дом охватил пожар, сообщает KBJR6.

Кэрри Хансен и ее муж Дэйв поздно пришли из гостей и спешно улеглись спать. Вскоре, когда пара уже крепко спала, к ним в спальню вбежал пес Майло и прыгнул женщине на грудь. Прогнать прежде спокойного пса не получалось, тот не хотел уходить и внимательно смотрел хозяйке прямо в глаза.

Когда Хансен, наконец, встала, Майло помчался к гаражу. Из него шел дым. Огонь распространялся быстро. Дэйв и Кэрри с двумя детьми спешно выскочили на улицу. Они не успели вызвать подмогу — через несколько минут их дом был объят пламенем.

Все имущество американцев сгорело менее чем за час. Впрочем, семья все равно счастлива — если бы не Майло, их бы сейчас не было в живых.

В настоящий момент Хансены живут у родственников и через Интернет собирают деньги на новый дом.