В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента»

В тушении пожара были задействованы более 390 пожарных и 72 единицы техники.

Пожарные полностью ликвидировали крупный пожар в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга . Возгорание произошло на площади более пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщил «Интерфакс».

На тушение огня ушло десять часов. С ним боролись более 390 пожарных и 72 единицы техники.

Напомним, пожар произошел в гипермаркете «Лента» на Набережной Обводного канала. Из здания были эвакуированы 800 человек. В результате инцидента один человек пострадал.

В данный момент устанавливаются причины пожара.

Ранее «Звезда» опубликовала видео изнутри горящего гипермаркета «Лента». Сообщалось, что по предварительным данным, пожар мог начаться после того, как работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью.