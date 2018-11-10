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В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента»
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В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента» 

ТК «Звезда» + ещё 29 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В тушении пожара были задействованы более 390 пожарных и 72 единицы техники.
Пожарные полностью ликвидировали крупный пожар в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло на площади более пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщил «Интерфакс».
На тушение огня ушло десять часов. С ним боролись более 390 пожарных и 72 единицы техники.
Напомним, пожар произошел в гипермаркете «Лента» на Набережной Обводного канала. Из здания были эвакуированы 800 человек. В результате инцидента один человек пострадал.
В данный момент устанавливаются причины пожара.
Ранее «Звезда» опубликовала видео изнутри горящего гипермаркета «Лента». Сообщалось, что по предварительным данным, пожар мог начаться после того, как работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью.
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