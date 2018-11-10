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Полыхающий в Петербурге гипермаркет попал на видео
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Полыхающий в Петербурге гипермаркет попал на видео 

Lenta.ru + ещё 7 27 минут назад
Гипермаркет «Лента» загорелся в Санкт-Петербурге. Видео с полыхающим зданием в субботу, 10 ноября, опубликовано в Instagram-аккаунте spb_today.
Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, площадь пожара в здании, располагающемся по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 корпус 7, уже достигла 4,8 тысячи квадратных метров. «Ему присвоен третий ранг сложности», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что из гипермаркета были эвакуированы 800 человек.
Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах города, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.
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