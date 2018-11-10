Полыхающий в Петербурге гипермаркет попал на видео

Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, площадь пожара в здании, располагающемся по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 корпус 7, уже достигла 4,8 тысячи квадратных метров. «Ему присвоен третий ранг сложности», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что из гипермаркета были эвакуированы 800 человек.