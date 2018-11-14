Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50 

Власти штата Калифорния продолжают вести подсчёт погибших во время крупных природных пожаров. По последним данным, жертвами трагедии стали уже 48 человек.
Наибольший удар стихия нанесла по городу Парадайс, там же проживали все погибшие. Сам населённый пункт выгорел практически полностью, сообщает телеканал CBS со ссылкой на шерифа округа Бьютт Кори Хонеа.
Как ранее писал News.ru, масштабные природные пожары вспыхнули на севере Калифорнии 9 ноября. Сгорели тысячи жилых домов, среди пострадавших оказались в том числе известные актёры и музыканты. 13 ноября президент США Дональд Трамп в связи со сложной обстановкой объявил штат зоной стихийного бедствия.