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Два младенца стали жертвами пожара в Волгограде
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Два младенца стали жертвами пожара в Волгограде 

Национальная Служба Новостей + ещё 30 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Двое двухмесячных младенцев-близнецов погибли при пожаре в частном доме в Кировском районе Волгограда, сообщили РИА «Новости» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области. Уточняется, что в доме проживала многодетная семья. Мать отлучилась в банк, оставив семерых детей на мужа, но мужчина ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, жилище уже горело.
Отец кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно.
Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме в Кемеровской области, где погибли семеро человек, шестеро из которых — дети. Инцидент произошёл в частном доме, в настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии. Во время тушения пожара также пострадал один пожарный.
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