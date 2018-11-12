Два младенца стали жертвами пожара в Волгограде

Отец кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно.

Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме в Кемеровской области, где погибли семеро человек, шестеро из которых — дети. Инцидент произошёл в частном доме, в настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии. Во время тушения пожара также пострадал один пожарный.