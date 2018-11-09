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Пострадавшая в «Хромой лошади» впервые увидела детей
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Жительнице Перми, пострадавшей в «Хромой лошади», впервые за семь лет показали сыновей 

Экспресс-газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ужасающее состояние, в котором оказалась Ирина Пекарская после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», не позволяло родственникам привести к ней детей долгие годы. Целых семь лет. Да и психологи советовали не показывать мальчикам их маму такой, какой она стала сейчас и останется навсегда.
Специалисты посчитали, что будет лучше для всех, если дети запомнят маму здоровой и красивой. И были правы. Один из сыновей вида самого родного человека испугался. Второй же мужественно заявил, что обязательно станет врачом и вылечит маму. Кстати сегодня детям Ирины уже 11 и девять лет.
Сама же прикованная к больничной койке женщина при виде мальчиков расплакалась. В «Хромую лошадь» женщина пришла вместе с гражданским мужем. В результате возгорания сам он не пострадал, а вот Ирина получила тяжелое токсическое поражение мозга.
Хотя она не в состоянии двигаться и говорить, своих близких женщина узнает. Лечение же оказалось по большому счету безрезультатным: помочь женщине не смогли ни российские, ни зарубежные специалисты, пишет perm.kp.ru.
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