Россия выдаёт Чехии обвиняемого в убийстве украинца 

Россия экстрадирует гражданина Украины, разыскиваемого в Чехии. Мужчину обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью 18 лет назад.
Злоумышленник скрывался в Ханты-Мансийском автономном округе. Правоохранители сообщили, что украинца зовут Юрий Краивский.
«Чешская Республика официально объявила его в международный розыск в 2017 году. При этом с 2002 года он периодически то приезжал в Ханты-Мансийский автономный округ, то уезжал, так как у него здесь семья», — сообщили РИА Новости в местной прокуратуре.
Полиция смогла выяснить, что мужчина находится в городе Пыть-Яху. По результатам проверки Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции, которое уже вступило в законную силу.
Как писал News.ru, 30 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца Михаила Ковальчука, обвиняемого в воспрепятствовании голосованию россиян в Киеве на выборах 18 сентября 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.