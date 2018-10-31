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Россия выдаёт Чехии обвиняемого в убийстве украинца
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Россия выдаёт Чехии обвиняемого в убийстве украинца 

News.ru + ещё 8 31 октября 2018
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Россия экстрадирует гражданина Украины, разыскиваемого в Чехии. Мужчину обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью 18 лет назад.
Злоумышленник скрывался в Ханты-Мансийском автономном округе. Правоохранители сообщили, что украинца зовут Юрий Краивский.
«Чешская Республика официально объявила его в международный розыск в 2017 году. При этом с 2002 года он периодически то приезжал в Ханты-Мансийский автономный округ, то уезжал, так как у него здесь семья», — сообщили РИА Новости в местной прокуратуре.
Полиция смогла выяснить, что мужчина находится в городе Пыть-Яху. По результатам проверки Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции, которое уже вступило в законную силу.
Как писал News.ru, 30 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца Михаила Ковальчука, обвиняемого в воспрепятствовании голосованию россиян в Киеве на выборах 18 сентября 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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