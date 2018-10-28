Ещё
Под Днепропетровском загорелся автобус с людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Днепропетровском загорелся автобус с людьми 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: dp.dsns.gov.ua
На момент возникновения пожара в рейсовом автобусе находились десять человек.
В Днепропетровской области Украины неподалеку от поселка Вербовое загорелся пассажирский автобус. Пламя возникло прямо во время движения транспортного средства.
По данным пресс-службы ГЧС Украины, инцидент произошел в первой половине дня 28 октября. На момент возникновения пожара в рейсовом автобусе находились десять человек.
К счастью, эвакуация силами спасателей пассажирам не потребовалась, они успели покинуть опасное транспортное средство до того, как огонь стал представлять опасность для жизни. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, однако сам автобус полностью уничтожен огнем. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло серьезное ДТП в ходе автокросса. Одна из машин вылетела с трассы и протаранила земляной бруствер, за которым находились зрители. В результате в больницу с серьезными травмами были доставлены две женщины и ребенок.
ТК «Звезда»: последние новости
На месте стихийного мемориала в Керчи началась траурная панихида по жертвам массового убийства Пострадавших во время стрельбы в Керченском колледже начали выписывать из больниц Глава Северной Осетии назвал ответственного за пожар на заводе «Электроцинк»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Совета Европы предложил РФ пересмотреть законы153
Показаны массовые пуски ракет из С-400388
«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей784
В США разглядели пределы военной мощи России14
Рогозин рассказал о новой уникальной ракете РФ26
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
05:52
Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум
В мире Армия
00:39
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз
В мире
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
00:39
Раскрыт облик российского боевого вертолета будущего
Армия Оружие
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение