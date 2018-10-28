Под Днепропетровском загорелся автобус с людьми

На момент возникновения пожара в рейсовом автобусе находились десять человек.

В Днепропетровской области Украины неподалеку от поселка Вербовое загорелся пассажирский автобус. Пламя возникло прямо во время движения транспортного средства.

По данным пресс-службы ГЧС Украины, инцидент произошел в первой половине дня 28 октября. На момент возникновения пожара в рейсовом автобусе находились десять человек.

К счастью, эвакуация силами спасателей пассажирам не потребовалась, они успели покинуть опасное транспортное средство до того, как огонь стал представлять опасность для жизни. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, однако сам автобус полностью уничтожен огнем. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло серьезное ДТП в ходе автокросса. Одна из машин вылетела с трассы и протаранила земляной бруствер, за которым находились зрители. В результате в больницу с серьезными травмами были доставлены две женщины и ребенок.