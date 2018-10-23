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Пожар на рынке в Астраханской области локализован
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Пожар на рынке «Хитрый» в Астраханской области локализовали 

RT на русском + ещё 30 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения.
«Объявлена локализация пожара на площади 2,5 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня нет», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что возгорание произошло в одном из павильонов рынка, огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м.
Тушение пожара продолжается. Возгоранию присвоили третий уровень сложности.
Информации о пострадавших нет.
Из близлежащих домов были эвакуированы около 300 человек. Для них был организован временный пункт размещения в местной школе.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области загорелся рынок «Хитрый».
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