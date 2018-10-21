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В Казани из-за задымление эвакуировали больницу
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В Казани из-за задымление эвакуировали больницу 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Казани в результате короткого замыкания произошло сильное задымление в Межрегиональном клинико-диагностическом центре. Пожара в здании не было.
«Сложная планировка подвала не позволила сразу обнаружить очаг задымления. Сильно задымление создалось в подвале и на первом этаже», — сообщает МЧС по Республике Татарстан.
Сотрудники ведомства выяснили, что в подвале закоротил кабель. Доступ к нему был затруднен, что замедлило ликвидацию ЧС.
«Девятерых лежачих пациентов пожарные вынесли на носилках, ещё 28 человек вывели из задымленных помещений. В 12.49 последствия короткого замыкания были ликвидированы», — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по РТ Марсель Исмагилов.
Как писал News.ru, 14 октября незначительное задымление наблюдалось в одном из помещений строения, которое расположено на Рязанском проспекте. Оно было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
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