В Казани из-за задымление эвакуировали больницу

Казани в результате короткого замыкания произошло сильное задымление в Межрегиональном клинико-диагностическом центре. Пожара в здании не было.

«Сложная планировка подвала не позволила сразу обнаружить очаг задымления. Сильно задымление создалось в подвале и на первом этаже», — сообщает МЧС по Республике Татарстан.

Сотрудники ведомства выяснили, что в подвале закоротил кабель. Доступ к нему был затруднен, что замедлило ликвидацию ЧС.

«Девятерых лежачих пациентов пожарные вынесли на носилках, ещё 28 человек вывели из задымленных помещений. В 12.49 последствия короткого замыкания были ликвидированы», — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по РТ Марсель Исмагилов.

Как писал News.ru, 14 октября незначительное задымление наблюдалось в одном из помещений строения, которое расположено на Рязанском проспекте. Оно было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.