В Северной Осетии загорелся ещё один завод

В Северной Осетии начался крупный пожар на еще одном заводе

В воскресенье в селении Михайловском республики Северная Осетия начался пожар на заводе по переработке шин и резины, сообщил источник. О пострадавших не сообщается, передает «Интерфакс» Между тем, жителям двух районов столицы республики — Владикавказа — рекомендовано не выходить на улицу из-за пожара на заводе «Электроцинк» — по крайней мере до появления результатов анализа воздуха в районе пожара. Одновременно в МЧС заявляют, что концентрации вредных веществ в городе не превышены. Напомним, завод «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар. Сообщается, что горит цех с кислотой. При его тушении погиб один пожарный.