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В Северной Осетии загорелся ещё один завод
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В Северной Осетии начался крупный пожар на еще одном заводе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье в селении Михайловском республики Северная Осетия начался пожар на заводе по переработке шин и резины, сообщил источник.
О пострадавших не сообщается, передает «Интерфакс».
Между тем, жителям двух районов столицы республики — Владикавказа — рекомендовано не выходить на улицу из-за пожара на заводе «Электроцинк» — по крайней мере до появления результатов анализа воздуха в районе пожара.
Одновременно в МЧС заявляют, что концентрации вредных веществ в городе не превышены.
Напомним, завод «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар. Сообщается, что горит цех с кислотой. При его тушении погиб один пожарный.
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