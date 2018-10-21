Пожарный погиб при тушении на заводе «Электроцинк»

Сотрудник МЧС погиб при тушении крупного пожара на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Трое пострадали. Об этом сообщила газета «Известия».
Сообщение о возгорании поступило в 03:16 в воскресенье, 21 октября. Пламя охватило территорию на улице Заводской. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности из пяти. Его локализовали в 05:39.
При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы. Еще трое пострадали.
Сейчас с возгоранием борются 60 человек и 20 единиц техники.
ОАО «Электроцинк» — один из ведущих предприятий цветной металлургии в России, а также самое крупное промышленное предприятие Северной Осетии. Он входит в состав Уральской горно-металлургической компании. На заводе общей площадью свыше 70 гектаров работают около 1,8 тысячи человек.