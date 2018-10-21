Пожарный погиб при тушении на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Сообщение о возгорании поступило в 03:16 в воскресенье, 21 октября. Пламя охватило территорию на улице Заводской. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности из пяти. Его локализовали в 05:39.

При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы. Еще трое пострадали.

Сейчас с возгоранием борются 60 человек и 20 единиц техники.